Гут Леонтий Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гут Леонтий Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гут Арсентий Назарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Нина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гут Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гут Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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