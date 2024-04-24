Чупров Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупров Михаил Алексеевич

Чупров Михаил Алексеевич

Место рождения

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чупров Алексей Иович

Мать: Чупрова Анна Аникимовна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
1897
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Алексей Иович -хозяин, собственный двор, дом с железной крышей, 33 года ,его жена Анна Аникимовна, 25 лет, его сын Михаил, 4 года, его дочь Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Мы используем куки для улучшения работы сайта.