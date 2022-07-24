Михайлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1939

Дочь: Козлова (Михайлова) Алла (Альбина) Александровна

Мать ребёнка: Лобанова Пелагея Якимовна

Баскаки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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