Михайлов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1939
Дочь: Козлова (Михайлова) Алла (Альбина) Александровна
Мать ребёнка: Лобанова Пелагея Якимовна
Баскаки, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно