Дмитренко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенкина (Дмитренко) Марина Александровна
Мать ребёнка: Дмитренко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитренко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Дмитренко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитренко Валентина
Смерть
Неизвестно