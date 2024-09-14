Дмитренко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитренко Иван Саввич

Мать: Жучкова Раиса Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пенкина (Дмитренко) Марина Александровна

Мать ребёнка: Дмитренко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитренко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дмитренко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренко Валентина

Смерть
Неизвестно

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