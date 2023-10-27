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Гусвицкая - -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусвицкий Филипп Францевич

Отец ребёнка: Гусвицкий Франц

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусвицкий Франц

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гусвицкий Бронислав Францевич

Отец ребёнка: Гусвицкий Франц

Смерть
Неизвестно

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