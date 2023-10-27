Гусвицкая - -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусвицкий Филипп Францевич
Отец ребёнка: Гусвицкий Франц
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусвицкий Франц
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гусвицкий Бронислав Францевич
Отец ребёнка: Гусвицкий Франц
Смерть
Неизвестно