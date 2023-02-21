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Голованов Павел Александрович

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Место рождения

посёлок Арти

Дата рождения

28.12.1897

Дата смерти

25.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1897

Отец: Голованов Александр Михайлович

Мать: Голованова Евгения Ивановна

посёлок Арти
Рождение ребёнка
10.12.1919

Сын: Голованов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Голованова Антонина Петровна

Арти, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1925

Дочь: Кочегина Евгения Павловна

Мать ребёнка: Голованова Антонина Петровна

посёлок Арти
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Берковская Лариса Павловна

Мать ребёнка: Голованова Антонина Петровна

Арти, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1930

Дочь: Разумкова Муза Павловна

Мать ребёнка: Голованова Антонина Петровна

Арти, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованова Антонина Петровна

Смерть
25.07.1975
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