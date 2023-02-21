Голованов Павел Александрович
Место рожденияпосёлок Арти
Дата рождения28.12.1897
Дата смерти25.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1897
посёлок Арти
Рождение ребёнка
10.12.1919
Сын: Голованов Михаил Павлович
Мать ребёнка: Голованова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1925
Дочь: Кочегина Евгения Павловна
Мать ребёнка: Голованова Антонина Петровна
посёлок Арти
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Берковская Лариса Павловна
Мать ребёнка: Голованова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1930
Дочь: Разумкова Муза Павловна
Мать ребёнка: Голованова Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голованова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1975