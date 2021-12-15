Зырянов Климент Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Зырянов Александр Климентьевич
Мать ребёнка: Зырянова Варвара Яковлевна
Место жительства
Около 1900
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.
Дочь: Милюшкина (Зырянова) Александра Климентьевна
Мать ребёнка: Зырянова Варвара Яковлевна
Смерть
Неизвестно