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Зырянов Климент Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Зырянов Александр Климентьевич

Мать ребёнка: Зырянова Варвара Яковлевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Около 1900
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.

Дочь: Милюшкина (Зырянова) Александра Климентьевна

Мать ребёнка: Зырянова Варвара Яковлевна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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