(Савицкая) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1881 ст.
Родились девочки близнецы Екатерина и Стефанида у Марии Лавретьевой, до брака, незаконнорожденные
Крещение
12.11.1881 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Андрей Иосифов Савицкий и законная жена его Мария Лаврентьева, оба православного вероисповедания, незаконнорожденные Восприемники Екатерины: села Колодни крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно