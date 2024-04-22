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Кулаков Роман Иосифович

Место рождения

Становое, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

10.10.1902

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1902

Отец: Кулаков Иосиф

Мать: не указана

Становое, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
14.02.1922

Жена: Кулакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кулакова Зинаида Романовна

Мать ребёнка: Кулакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кулаков Александр Романович

Мать ребёнка: Кулакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
06.07.1950

Сын: Якунин Николай Романович

Мать ребёнка: Якунина Ксения Ивановна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
24.11.1953

Жена: Якунина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Кулаков Виктор Романович

Мать ребёнка: Якунина Ксения Ивановна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
1971
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