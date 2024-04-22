Кулаков Роман Иосифович
Место рождения
Дата рождения10.10.1902
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1902
Отец: Кулаков Иосиф
Бракосочетание
14.02.1922
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кулакова Зинаида Романовна
Мать ребёнка: Кулакова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кулаков Александр Романович
Мать ребёнка: Кулакова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
06.07.1950
Мать ребёнка: Якунина Ксения Ивановна
Бракосочетание
24.11.1953
Жена: Якунина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Якунина Ксения Ивановна
Смерть
1971