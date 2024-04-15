Котенко Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рождения30.11.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1906 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4Y-H?i=889&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.11.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник - Гончаренко Иван Васильевич | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно