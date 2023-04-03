Хорошеньких Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Подзолкова) Ольга
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Хорошеньких Андрей
Мать ребёнка: (Подзолкова) Ольга
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Хорошеньких Филипп
Мать ребёнка: (Подзолкова) Ольга
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
30.03.1933
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1982