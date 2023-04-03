Хорошеньких Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошеньких Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Около 1927 г.р.
Около 1928 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Подзолкова) Ольга

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Хорошеньких Андрей

Мать ребёнка: (Подзолкова) Ольга

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Хорошеньких Филипп

Мать ребёнка: (Подзолкова) Ольга

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Подзолкова) Ольга

Рождение ребёнка
30.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Подзолкова) Ольга

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Подзолкова) Ольга

Смерть
1982

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