Дроздова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дроздов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексей
Отец ребёнка: Дроздов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса (Реня?)
Отец ребёнка: Дроздов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нина
Отец ребёнка: Дроздов Матвей
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Дроздов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Дроздов Матвей
Смерть
Неизвестно