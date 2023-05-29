Дроздова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздова Анна

Дроздова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дроздов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексей

Отец ребёнка: Дроздов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса (Реня?)

Отец ребёнка: Дроздов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нина

Отец ребёнка: Дроздов Матвей

Рождение ребёнка
10.02.1927

Сын: Дроздов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Дроздов Матвей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.