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Гаврила Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Иван Афанасьев (Ич)

Мать: Марина Матвеева (Вна)

Бракосочетание
28.10.1817 ст.

Жена: Анна Митрофанова (Вна)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Степан Гаврилов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Акилина Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Митрофанова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Марья Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Авдотья Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Спиридонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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