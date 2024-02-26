Гаврила Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Иван Афанасьев (Ич)
Мать: Марина Матвеева (Вна)
Бракосочетание
28.10.1817 ст.
Жена: Анна Митрофанова (Вна)
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Степан Гаврилов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Митрофанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Акилина Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Митрофанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Марья Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Авдотья Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна Спиридонова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Спиридонова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно