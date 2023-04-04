Рахманинова (Кропоткина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова (Кропоткина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1755

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1743

Муж: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
1753

Сын: Рахманинов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
1795

Сын: Рахманинов Степан Герасимович

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Смерть
Около 1755
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