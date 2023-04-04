Рахманинова (Кропоткина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1743
Муж: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Надежда Герасимовна
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
1753
Сын: Рахманинов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рахманинов Степан Герасимович
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Смерть
Около 1755