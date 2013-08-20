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Ивакин Виктор Евгеньевич
Ивакин Виктор Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.2013
Пол
Мужской
Отец
Ивакин Евгений Алексеевич
1979 г.р.
Мать
Ивакина (Шекунова) Наталья Михайловна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2013
Отец:
Ивакин Евгений Алексеевич
Мать:
Ивакина Наталья Михайловна
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