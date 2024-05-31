Струницкий Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтруницкий Андрей

Струницкий Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1876

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Струницкий Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струницкая Александра

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Струницкий Николай

Мать ребёнка: Струницкая Александра

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Струницкий Сергей

Мать ребёнка: Струницкая Александра

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Струницкий Симеон

Мать ребёнка: Струницкая Александра

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Струницкий Алексей

Мать ребёнка: Струницкая Александра

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: (Струницкая) Мария

Мать ребёнка: Струницкая Александра

Смерть
До 1876

Мы используем куки для улучшения работы сайта.