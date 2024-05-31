Струницкий Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1876
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Струницкий Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струницкая Александра
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Струницкий Николай
Мать ребёнка: Струницкая Александра
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Струницкий Сергей
Мать ребёнка: Струницкая Александра
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Струницкий Симеон
Мать ребёнка: Струницкая Александра
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Струницкий Алексей
Мать ребёнка: Струницкая Александра
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: (Струницкая) Мария
Мать ребёнка: Струницкая Александра
Смерть
До 1876