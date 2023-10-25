Мурашова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1989

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1989

Отец: Найденов Федор

Мать: Найденова Татьяна

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