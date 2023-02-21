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Новгородцев Фёдор Феофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новгородцев Феофан Иванович

Мать: Новгородцева Анна Власовна

Рождение ребёнка
01.12.1969

Дочь: Саткевич Светлана Федоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1975

Дочь: Усова Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Новгородцева Александра Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородцева Александра Вячеславовна

Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
д.Никишичи, колхоз "Октябрьский"
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
10.01.1979
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