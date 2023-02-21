Новгородцев Фёдор Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1969
Дочь: Саткевич Светлана Федоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1975
Дочь: Усова Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Новгородцева Александра Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
д.Никишичи, колхоз "Октябрьский"
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
10.01.1979