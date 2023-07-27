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Кочкина Фаина Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1974

Дочь: Плешивых Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Кочкин Валентин Геннадьевич

Рождение ребёнка
05.02.1976

Дочь: Жукова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Кочкин Валентин Геннадьевич

Рождение ребёнка
20.11.1978

Дочь: Ходырева Оксана Валентиновна

Отец ребёнка: Кочкин Валентин Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.12.1988

Сын: Кочкин Евгений Валентинович

Отец ребёнка: Кочкин Валентин Геннадьевич

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