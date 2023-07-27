Кочкина Фаина Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1974
Дочь: Плешивых Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Кочкин Валентин Геннадьевич
Рождение ребёнка
05.02.1976
Дочь: Жукова Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Кочкин Валентин Геннадьевич
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Ходырева Оксана Валентиновна
Отец ребёнка: Кочкин Валентин Геннадьевич
Рождение ребёнка
12.12.1988
Сын: Кочкин Евгений Валентинович
Отец ребёнка: Кочкин Валентин Геннадьевич