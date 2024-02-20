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(Остроушко) Дарья

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.04.1912

Дата смерти

21.04.1912

Пол

Женский

Отец

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
21.04.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: После родовая слабость
Рождение
?.04.1912

Отец: ?

Мать: Ирина Романовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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