Петров Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Петрова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Петров Иван Иванович
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Петров Лев Иванович
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
30.07.1912
Сын: Петров Александр Иванович
Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно