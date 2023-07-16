Петров Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Иван Никифорович

Петров Иван Никифорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Петрова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Петров Иван Иванович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Петров Лев Иванович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
30.07.1912

Сын: Петров Александр Иванович

Мать ребёнка: Петрова Прасковья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.