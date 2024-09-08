Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1902
Сын: Сергеев Виктор Никифорович
Отец ребёнка: Сергеев Никифор Никифорович
1902-1906
Смерть
1961