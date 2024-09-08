Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Смирнова) Марфа Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Никифор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Никифор Никифорович

Рождение ребёнка
02.04.1902

Сын: Сергеев Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Сергеев Никифор Никифорович

1902-1906
Смерть
1961

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