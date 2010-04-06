Кузнецова Хоромецкая Нина Алексеевна 26.07.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Хоромецкая Нина Алексеевна

Место рождения

Кошевичи, Петриковский район, Гомельская область

Дата рождения

26.07.1940

Дата смерти

06.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1940

Отец: Хоромецкий Алексей Федосович

Мать: Хоромецкая (Минич) Елизавета Ивановна

Кошевичи, Петриковский район, Гомельская область
Бракосочетание
25.12.1965

Муж: Кузнецов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.11.1970

Дочь: Егорова Кузнецова Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич

Смерть
06.04.2010
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область

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