Кузнецова Хоромецкая Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1940
Дата смерти06.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1940
Бракосочетание
25.12.1965
Рождение ребёнка
28.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.1970
Дочь: Егорова Кузнецова Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Кузнецов Борис Васильевич
Смерть
06.04.2010