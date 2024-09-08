Аксенов Леон Аксенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти10.01.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Авксентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аксенова) Евдокия Леоновна
Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1917
Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1925
Дочь: (Аксенова) Евгения Леоновна
Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Аксенова) Зинаида Леоновна
Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна
Смерть
10.01.1948