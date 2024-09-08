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Аксенов Леон Аксенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

10.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Авксентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксенова) Евдокия Леоновна

Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
24.06.1917

Сын: Аксенов Иван Леонович

Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Аксенов Михаил Леонович

Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1925

Дочь: (Аксенова) Евгения Леоновна

Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Аксенова) Зинаида Леоновна

Мать ребёнка: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна

Смерть
10.01.1948

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