Пронин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронина Валентина Ерофеевна
Рождение ребёнка
10.06.1957
Дочь: Музулькова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Пронина Валентина Ерофеевна
Рождение ребёнка
10.09.1959
Мать ребёнка: не указана