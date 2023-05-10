Пронин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Сергей Иванович

Пронин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

1957 г.р.
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронин Иван Васильевич

Мать: Пронина Феодосия Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронина Валентина Ерофеевна

Рождение ребёнка
10.06.1957

Дочь: Музулькова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Пронина Валентина Ерофеевна

Рождение ребёнка
10.09.1959

Сын: Пронин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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