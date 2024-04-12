Оглоблин Леонтий Семенович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Оглоблин Семен Михайлович
Мать: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Оглоблина Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина Леонтьевна
Мать ребёнка: Оглоблина Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Оглоблина Устинья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно