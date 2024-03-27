Курбанов Садек
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбанова (Арифуллина) Каусяр
Кузьминка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1936