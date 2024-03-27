Курбанов Садек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанов Садек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбанова (Арифуллина) Каусяр

Рождение ребёнка
09.05.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбанова (Арифуллина) Каусяр

Кузьминка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1936

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