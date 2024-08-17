Захарова (Якимова) Анна Александровна
Место рожденияРостов
Дата рождения15.08.1898 ст.
Дата смерти17.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898 ст.
Бракосочетание
До 1929
Рождение ребёнка
21.06.1930
Сын: Захаров Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Захаров Леонид Сергеевич
В последующих документах дата рождения 20.06.1930
Смерть
17.10.1981
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область