Захарова (Якимова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Якимова) Анна Александровна

Место рождения

Ростов

Дата рождения

15.08.1898 ст.

Дата смерти

17.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898 ст.

Отец: Якимов Александр Никанорович

Мать: Якимова Александра Гаврииловна

Бракосочетание
До 1929

Муж: Захаров Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
21.06.1930

Сын: Захаров Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Захаров Леонид Сергеевич

В последующих документах дата рождения 20.06.1930
Смерть
17.10.1981
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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