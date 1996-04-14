Корепанова (Аксюта) Мария Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова (Аксюта) Мария Константинова

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

27.05.1913 ст.

Дата смерти

14.04.1996

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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СН
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913 ст.

Отец: Аксюта Константин Гордеев

Мать: Аксюта Клавдия Михайлова

г. Омск
Рождение ребёнка
03.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корепанов Тимофей Елизарович

г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корепанов Тимофей Елизарович

г. Красноярск
Место жительства
1961
г. Алма-Ата
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Тимофей Елизарович

Место жительства
Неизвестно
г. Алма-Ата
Смерть
14.04.1996
г. Красноярск
Причина смерти: рак головного мозга
Похороны
Неизвестно
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