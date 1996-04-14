Корепанова (Аксюта) Мария Константинова
Место рожденияг. Омск
Дата рождения27.05.1913 ст.
Дата смерти14.04.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913 ст.
г. Омск
Рождение ребёнка
03.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корепанов Тимофей Елизарович
г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корепанов Тимофей Елизарович
г. Красноярск
Место жительства
1961
г. Алма-Ата
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Алма-Ата
Смерть
14.04.1996
г. Красноярск
Причина смерти: рак головного мозга
Похороны
Неизвестно