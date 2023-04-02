Михалев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михалев Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалев Сергей
Мать ребёнка: Михалева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Михалев
Мать ребёнка: Михалева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михалева Татьяна
Смерть
Неизвестно