Михалев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михалев Пантелеймон

Мать: Ратинская Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалев Сергей

Мать ребёнка: Михалева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Михалев

Мать ребёнка: Михалева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Татьяна

Смерть
Неизвестно

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