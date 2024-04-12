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Малков Николай Иванович

Место рождения

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малков Иван

Мать: не указана

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагарина Серафима Николаевна

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Малков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гагарина Серафима Николаевна

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Малков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Гагарина Серафима Николаевна

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина Серафима Николаевна

Смерть
Неизвестно
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