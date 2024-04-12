Малков Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малков Иван
Рождение ребёнка
22.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гагарина Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Гагарина Серафима Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Гагарина Серафима Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно