Ранеткина Фекла Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1765 ст.
Отец ребёнка: Ранеткин Ермолай Дмитриевич
Место жительства
1782 ст.
Возраст - 47 лет. ф. 230. Оп.13-4. Д. 8111 ИР церквей сел Петровского уезда за 1782 год Опись имущества и строений водяной мельницы, состоявшей за Толчковой слободой и принадлежавшей Спасо-Преображенс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно