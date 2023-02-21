Ранеткина Фекла Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина Фекла Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Ранеткин Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Ранеткин Ермолай Дмитриевич

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1782 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 47 лет. ф. 230. Оп.13-4. Д. 8111 ИР церквей сел Петровского уезда за 1782 год Опись имущества и строений водяной мельницы, состоявшей за Толчковой слободой и принадлежавшей Спасо-Преображенс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранеткин Ермолай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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