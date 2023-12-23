Кузьмичев Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичев Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1973

Сын: Кузьмичев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Кузьмичева Людмила Николаевна

пос. Петровск Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмичев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичева Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Кузьмичева Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Людмила Николаевна

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