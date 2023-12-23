Кузьмичев Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1973
Сын: Кузьмичев Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Кузьмичева Людмила Николаевна
пос. Петровск Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмичев Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичева Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Кузьмичева Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно