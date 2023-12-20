Вычагжанин Леонтей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиПосле 1720
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Вычегжанин Федор
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Вычагжанин Степан
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Вычагжанин) Оксинья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1702
Дочь: (Вычагжанин) Акилина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1720