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Вычагжанин Леонтей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

После 1720

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Вычегжанин Федор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Вычагжанин Степан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Вычагжанин) Оксинья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1702

Дочь: (Вычагжанин) Акилина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1720

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