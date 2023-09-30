Уловский Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Уловский Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Уловская) Ульяния Матвеевна
Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Уловский Даниил Матвеевич
Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
12.03.1844
Сын: Уловский Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна
Смерть
Неизвестно