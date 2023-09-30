Уловский Матвей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУловский Матвей Григорьевич

Уловский Матвей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Уловский Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Уловская) Ульяния Матвеевна

Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Уловский Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Уловский Даниил Матвеевич

Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
12.03.1844

Сын: Уловский Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Уловский Осип Матвеевич

Мать ребёнка: Уловская Матрона Никифоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.