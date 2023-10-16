Федотова Стефанида Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федотова Прасковья Козминишна
Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федотов Пётр Козмич
Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Федотов Зиновия Козминична
Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович
Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно