Федотова Стефанида Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Стефанида Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федотова Прасковья Козминишна

Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федотов Григорий Козмич

Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Федотов Афанасий Козмич

Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Федотов Пётр Козмич

Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Федотов Зиновия Козминична

Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федотов Дмитрий Козьмич

Отец ребёнка: Федотов Козма Федотович

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Козма Федотович

Смерть
Неизвестно
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