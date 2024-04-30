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Подопригора Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1910

Дата смерти

16.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1910

Отец: Подопригора Григорий Фёдорович

Мать: Подопригора (-) Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
01.11.1932

Сын: Подопригора Джордж Дмитриевич

Мать ребёнка: Подопригора (Нестер) Полина Степановна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подопригора (Нестер) Полина Степановна

Смерть
16.10.1941

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