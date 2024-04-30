Подопригора Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1910
Дата смерти16.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1910
Рождение ребёнка
01.11.1932
Сын: Подопригора Джордж Дмитриевич
Мать ребёнка: Подопригора (Нестер) Полина Степановна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подопригора (Нестер) Полина Степановна
Смерть
16.10.1941