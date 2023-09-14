Язовских Агапия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язовских Агапия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1921

Дочь: Кононова Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Язовских Павел Тимофеевич

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язовских Александр Павлович

Отец ребёнка: Язовских Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язовских Анна Павловна

Отец ребёнка: Язовских Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язовских Олимпиада Павловна

Отец ребёнка: Язовских Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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