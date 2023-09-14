Язовских Агапия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1921
Дочь: Кононова Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Язовских Павел Тимофеевич
Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Язовских Александр Павлович
Отец ребёнка: Язовских Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Язовских Анна Павловна
Отец ребёнка: Язовских Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Язовских Олимпиада Павловна
Отец ребёнка: Язовских Павел Тимофеевич
Смерть
Неизвестно