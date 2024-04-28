Теряева (Тищенко) Мария Александровна 03.03.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Теряева (Тищенко) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1983

Отец: Тищенко Александр Васильевич

Мать: Тищенко Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теряев (Троицкий) Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теряева Анастасия

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
01.08.2003

Сын: Теряев Валерий Макарович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.01.2006

Сын: Теряев Илья Макарович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.12.2013

Сын: Теряев Артем Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.2024

Сын: Теряев Елисей Алексеевич

Отец ребёнка: Теряев (Троицкий) Алексей Валерьевич

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