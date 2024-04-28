Теряева (Тищенко) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теряева Анастасия
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
01.08.2003
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.01.2006
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.12.2013
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.2024
Отец ребёнка: Теряев (Троицкий) Алексей Валерьевич