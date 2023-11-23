Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Антипов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гавриил Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Антипов
(Смирнов) Гавриил Стефанович (1746 — ?) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Стефана Антипича. 22 июня 1759 года митрополитом Ростовским Арсением по заручному прошению приходских... Показать все
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ефимия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Антипов
Смерть
Неизвестно