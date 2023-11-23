Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Антипов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Гавриил Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Антипов

(Смирнов) Гавриил Стефанович (1746 — ?) Родился в семье священника села Красного Рыбинского уезда1 Стефана Антипича. 22 июня 1759 года митрополитом Ростовским Арсением по заручному прошению приходских... Показать все
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ефимия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Антипов

Смерть
Неизвестно

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