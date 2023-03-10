Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Голева) Христинья
(Голева) Христинья
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1835
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Голев Антон Антонович
Около 1810 г.р.
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец:
Голев Антон Антонович
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия