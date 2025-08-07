Ложкина (Коваль) Галина Павловна 03.04.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Ложкина (Коваль) Галина Павловна

Автор
СЛ
Ложкин С.

женский, родилась 03.04.1936, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

умерла 2004, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Мать
Коваль (Барышникова) Елена Павловна1909 г.р.
Отец
Коваль Павел Никифорович?.06.1910 г.р.
Супруги
Ложкин Александр Николаевич03.09.1935 г.р.
Дети
Ложкин Сергей Александрович25.07.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1936

Отец: Коваль Павел Никифорович

Мать: Коваль (Барышникова) Елена Павловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.07.1960

Сын: Ложкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ложкин Александр Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Смерть
2004
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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