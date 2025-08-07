Ложкина (Коваль) Галина Павловна
женский, родилась 03.04.1936, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
умерла 2004, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
МатьКоваль (Барышникова) Елена Павловна1909 г.р.
ОтецКоваль Павел Никифорович?.06.1910 г.р.
Супруги
Ложкин Александр Николаевич03.09.1935 г.р.
Дети
Ложкин Сергей Александрович25.07.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1960
Сын: Ложкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ложкин Александр Николаевич
Смерть
2004