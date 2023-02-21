Стефаненко (Никулина) Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никулин Кирилл
Рождение ребёнка
08.03.1921
Дочь: Екатерина Прохоровна Стефаненко
Отец ребёнка: Стефаненко Прохор Стефанович
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Степанова Анастасия Прохоровна
Отец ребёнка: Стефаненко Прохор Стефанович
Кемеровская область, Ижморский район, деревня Пушкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Прохорович
Отец ребёнка: Стефаненко Прохор Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефаненко Фёдор Прохорович
Отец ребёнка: Стефаненко Прохор Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1960
Кемеровская область, д. Ижмора