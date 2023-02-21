Стефаненко (Никулина) Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефаненко (Никулина) Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулин Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1921

Дочь: Екатерина Прохоровна Стефаненко

Отец ребёнка: Стефаненко Прохор Стефанович

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Степанова Анастасия Прохоровна

Отец ребёнка: Стефаненко Прохор Стефанович

Кемеровская область, Ижморский район, деревня Пушкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Прохорович

Отец ребёнка: Стефаненко Прохор Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефаненко Фёдор Прохорович

Отец ребёнка: Стефаненко Прохор Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефаненко Прохор Стефанович

Смерть
Около 1960
Кемеровская область, д. Ижмора
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