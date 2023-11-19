Скурихина (Бехтерева) Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкурихина (Бехтерева) Агафья Сергеевна

Скурихина (Бехтерева) Агафья Сергеевна

Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бехтерев Сергей Георгиевич

Мать: не указана

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
25.01.1873

Муж: Скурихин Роман Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.03.1874 ст.

Дочь: Хохлова (Скурихина) Фёкла Романовна

Отец ребёнка: Скурихин Роман Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.08.1877 ст.

Дочь: (Скурихина) Наталия Романовна

Отец ребёнка: Скурихин Роман Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.08.1880 ст.

Дочь: (Скурихина) Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Скурихин Роман Петрович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.