Скурихина (Бехтерева) Агафья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1857
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бехтерев Сергей Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1873
Рождение ребёнка
22.03.1874 ст.
Дочь: Хохлова (Скурихина) Фёкла Романовна
Отец ребёнка: Скурихин Роман Петрович
Рождение ребёнка
19.08.1877 ст.
Дочь: (Скурихина) Наталия Романовна
Отец ребёнка: Скурихин Роман Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1880 ст.
Дочь: (Скурихина) Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Скурихин Роман Петрович