Копылов Кириак (Кирьян) Никонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Кириак (Кирьян) Никонов

Место рождения

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Вычислено 1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Копылов Никон

Мать: не указана

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
С 1814 по 1815

Сын: Копылов Александр Кириаков (Кирьянов)

Мать ребёнка: не указана

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Копылов Косма Кирианов (Киприанов)

Мать ребёнка: Копылова Васса Саввина

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Ирина Киракова /Кирьянова

Мать ребёнка: Копылова Васса Саввина

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Васса Саввина

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Вычислено 1851
Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
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