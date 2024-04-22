Копылов Кириак (Кирьян) Никонов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиВычислено 1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: Копылов Никон
Рождение ребёнка
С 1814 по 1815
Сын: Копылов Александр Кириаков (Кирьянов)
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Копылов Косма Кирианов (Киприанов)
Мать ребёнка: Копылова Васса Саввина
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Ирина Киракова /Кирьянова
Мать ребёнка: Копылова Васса Саввина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Васса Саввина
Смерть
Вычислено 1851