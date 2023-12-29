Баранов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Родом из деревни Большие Боронята
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин графа Сергея Александровича Строганова. Сторожил лес.
Смерть
Неизвестно

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