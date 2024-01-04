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Оленников Михаил Васильевич

Место рождения

Петрищево Галичинский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЖИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Оленников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1894

Дочь: Оленникова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Оленникова (Лапина) Вера Ивановна

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1901

Сын: Оленников Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Оленникова (Лапина) Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1902

Сын: Оленников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Оленникова (Лапина) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1906

Дочь: Оленникова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Оленникова (Лапина) Вера Ивановна

Бракосочетание
21.01.1907 ст.

Жена: Храмцова Олимпиада Николаевна

Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
1910

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