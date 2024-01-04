Оленников Михаил Васильевич
Место рожденияПетрищево Галичинский уезд
Дата рождения1868
Дата смерти1910
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Оленников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1894
Дочь: Оленникова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Оленникова (Лапина) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1901
Сын: Оленников Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Оленникова (Лапина) Вера Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1902
Сын: Оленников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Оленникова (Лапина) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1906
Дочь: Оленникова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Оленникова (Лапина) Вера Ивановна
Бракосочетание
21.01.1907 ст.
Смерть
1910