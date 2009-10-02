Владимир Анисимович Глушнёв
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1954
Дата смерти02.10.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.10.2009