Владимир Анисимович Глушнёв 10.04.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Владимир Анисимович Глушнёв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1954

Дата смерти

02.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.10.2009

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