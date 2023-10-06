Пичугина Шафоростова Елена Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Шафоростов Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичугина) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашарная (Пичугина) Маруся Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питько (Пичугина) Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1937
Дочь: Петрова (Пичугина) Ефросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Пичугин Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно