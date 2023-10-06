Пичугина Шафоростова Елена Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина Шафоростова Елена Мироновна

Место рождения

Евдаково, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Шафоростов Мирон

Мать: не указана

Евдаково, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичугина) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашарная (Пичугина) Маруся Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питько (Пичугина) Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичугин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1937

Дочь: Петрова (Пичугина) Ефросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Пичугин Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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