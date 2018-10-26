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Новосёлов Павел Павлович

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

26.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: Новосёлов Павел Романович

Мать: Саблина Евдокия Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Работа или профессия
С 1962
От мастера-строителя до заместителя начальника "Главчитаснаб"
Рождение ребёнка
03.07.1969

Дочь: Новосёлова Анна Павловна

Мать ребёнка: Попенко Нина Ивановна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Работа или профессия
С 2001
Юрист. Заместитель начальника Управления Юстиции по строительству
Смерть
26.10.2018
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