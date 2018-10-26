Новосёлов Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения14.02.1939
Дата смерти26.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Работа или профессия
С 1962
От мастера-строителя до заместителя начальника "Главчитаснаб"
Рождение ребёнка
03.07.1969
Дочь: Новосёлова Анна Павловна
Мать ребёнка: Попенко Нина Ивановна
Работа или профессия
С 2001
Юрист. Заместитель начальника Управления Юстиции по строительству
Смерть
26.10.2018